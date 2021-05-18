Орнитологи посчитали количество птиц на Земле

На Земле обитает около 50 миллиардов птиц, что в шесть раз превышает количество людей. Такие данные приводят австралийские учёные из Университета Нового Южного Уэльса. Об исследовании сообщает The Guardian.

Конечно, численность разных видов отличается друг от друга. Четыре вида (воробей, европейский скворец, делавэрская чайка и деревенская ласточка) весьма многочисленны и процветают.

В общей сложности орнитологи исследовали 9700 видов птиц. За основу они взяли данные, собранные в ходе одного из самых крупных в мире проектов по сохранению биоразнообразия eBird.

Эти данные они объединили с профессиональными научными наблюдениями. В результате был создан алгоритм, с помощью которого удалось подсчитать численность пернатых.

Оказалось, что в мире очень мало распространённых видов птиц, но при этом много редких видов.

Полученные в результате исследования данные помогут определить виды, которые находятся под угрозой исчезновения, и принять меры по их сохранению.

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