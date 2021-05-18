EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Не стоит: Лавров предупредил желающих "влезть в Арктику"
Генерал из США высказался о конфликте Палестины и Израиля
Алиев рассказал Салливану о "неадекватной реакции" Армении
Миротворцы ООН патрулируют границу: Израиль ночью обстрелял Ливан ракетами
Vice News: Украина – полигон для обучения радикалов, "Азов" - их наставник
Зеленский оценил отношения Украины и Грузии
"Консолидированное решение": мэр Владивостока уходит с поста
Трутнев: мэру Владивостока надо предложить "написать заявление"
Добровинский уверен, что решение по делу Киркорова определит судьбу Литвы

Орнитологи посчитали количество птиц на Земле

Наука

На Земле обитает около 50 миллиардов птиц, что в шесть раз превышает количество людей. Такие данные приводят австралийские учёные из Университета Нового Южного Уэльса. Об исследовании сообщает The Guardian.

Орнитологи посчитали количество птиц на Земле

Конечно, численность разных видов отличается друг от друга. Четыре вида (воробей, европейский скворец, делавэрская чайка и деревенская ласточка) весьма многочисленны и процветают.

В общей сложности орнитологи исследовали 9700 видов птиц. За основу они взяли данные, собранные в ходе одного из самых крупных в мире проектов по сохранению биоразнообразия eBird.

Эти данные они объединили с профессиональными научными наблюдениями. В результате был создан алгоритм, с помощью которого удалось подсчитать численность пернатых.

Оказалось, что в мире очень мало распространённых видов птиц, но при этом много редких видов.

Полученные в результате исследования данные помогут определить виды, которые находятся под угрозой исчезновения, и принять меры по их сохранению.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

15 самых больших птиц в мире
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Возлюбленная Киркорова рассказала о расставании с исполнителем
"Унижение. Стыд. Неадекватность": депутат Рады о политике евроинтеграции
Орнитологи посчитали количество птиц на Земле
Анальная трещина: почему появилась и как лечить
Не стоит: Лавров предупредил желающих "влезть в Арктику"
Генерал из США высказался о конфликте Палестины и Израиля
Акулы используют магнитное поле Земли для ориентирования в океане
Алиев рассказал Салливану о "неадекватной реакции" Армении
Миротворцы ООН патрулируют границу: Израиль ночью обстрелял Ливан ракетами
Vice News: Украина – полигон для обучения радикалов, "Азов" - их наставник
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
США и Канада. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену на "убийцу"
Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов Игорь Буккер "Врата смерти" губили все живое, кроме жрецов Кибелы Игорь Буккер Наталия Красовская Трагедия в Казани и наше дипфейковое будущее Наталия Красовская
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Евросоюз
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников