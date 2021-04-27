В Австралии предложили лечить COVID-19 с помощью антител альпаки

У альпак вырабатываются антитела к человеческому COVID-19. К такому выводу пришли австралийские учёные из Института медицинских исследований. Данные, полученные в результате этого исследования, могут быть использованы для создания лекарств от коронавирусной инфекции.

В ходе клинических испытаний специалисты ввели синтетическую часть белка SARS-CoV-2. Для животных он безопасен, но вместе с тем способствует выработке антител.

Оказалось, что в ответ на инфекцию в организме альпак вырабатываются уникальные нанотела — иммунные белки, которые блокируют коронавирусы разных типов.

Теперь учёные намерены извлечь последовательности генов, которые кодируют нужное нанотело, после чего исследователи произведут в лаборатории несколько их типов.

Из полученных нанотел учёные выберут те, которые подходят для людей.

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