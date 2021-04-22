В России начинаются испытания вакцины против аллергии на кошек

В России стартовали доклинические испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек, сообщил академик РАН Александр Караулов.

"Мы готовы сейчас и уже начали. Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата”, — рассказал он в интервью РИА "Новости".

Над созданием вакцины работают специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами Венского медицинского университета. Планируется, что в этом году будут завершены доклинические испытания и начаты клинические.

Если они пройдут успешно, то, возможно, что уже летом 2022 года в России начнётся вакцинация участников доклинических исследований.

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