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Красноярские биофизики нашли белок для лечения рака

Наука

Белок сурвинин может остановить распространение раковых клеток в организме. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты красноярского научного центра СО РАН.

Красноярские биофизики нашли белок для лечения рака

Учёные выяснили, что на основе данного протеина в перспективе может быть создан препарат для лечения рака. В настоящее время специалисты приступили к первому этапу реализации проекта, финансируемого грантом Красноярского фонда науки.

Их задача — исследовать потенциал сурвинина на примере рака мочевого пузыря. В исследовании также будут принимать участие врач-онкологи.

"Ключевым фактором в формировании опухолей является нарушение функций, связанных с гибелью клеток.

Однако для каждого типа опухолей характерны индивидуальные нарушения процесса гибели клеток. Соответственно, создание препаратов, направленных на возобновление клеточных процессов, может стать рычагом воздействия на такие опухоли", — рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Евгения Башмакова.

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Какие продукты останавливают рост раковых клеток
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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