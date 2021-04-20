Белок сурвинин может остановить распространение раковых клеток в организме. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты красноярского научного центра СО РАН.
Учёные выяснили, что на основе данного протеина в перспективе может быть создан препарат для лечения рака. В настоящее время специалисты приступили к первому этапу реализации проекта, финансируемого грантом Красноярского фонда науки.
Их задача — исследовать потенциал сурвинина на примере рака мочевого пузыря. В исследовании также будут принимать участие врач-онкологи.
"Ключевым фактором в формировании опухолей является нарушение функций, связанных с гибелью клеток.
Однако для каждого типа опухолей характерны индивидуальные нарушения процесса гибели клеток. Соответственно, создание препаратов, направленных на возобновление клеточных процессов, может стать рычагом воздействия на такие опухоли", — рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Евгения Башмакова.
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