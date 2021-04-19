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В Мировом океане стремительно снижается уровень кислорода

Наука » Экология

Уже в течение 50 лет учёные фиксируют снижение уровня кислорода в Мировом океане. По словам специалистов, потеря жизненно необходимого газа составляет 2% от общего запаса, а на локальных уровнях даже больше, сообщает Nature Communications.

В Мировом океане стремительно снижается уровень кислорода

Это связано с процессами глобального потепления. Но недавно немецкие океанологи пришли к выводу, что дело не только в этом. Значительное влияние оказывают замедление циркуляции океанических вод и их межслойное смешение.

Уровень кислорода в основном снижается на больших глубинах, что влияет на жизнеспособность морских экосистем.

Учёные надеются, что в ближайшей перспективе удастся организовать специальное масштабное исследование океанической среды. Это нужно сделать до того, как там произойдут негативные изменения, связанные со снижением уровня кислорода.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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