Мужчины с низким голосом пользуются большим успехом у женщин

Учёные из Геттингенского университета имени Георга Августа выявили связь между высотой голоса и чертами личности. Об исследовании сообщает "Evo-rus.com" со ссылкой на Journal of Research in Personality.

Специалисты пришли к выводу, что люди с низким голосом чаще являются экстравертами и занимают доминирующую позицию в отношениях.

Кроме того, по голосу происходит и выбор партнёра. Так, мужчины, обладающие низким голосом, пользуются большей популярностью у женщин.

Это связано с тем, что низкий голос чаще ассоциируется с силой и доминантностью, а высокий говорит о нервозности человека.

Также подмечено, что обладатели низкого голоса реже ограничивают себя в интимных связях.

С точки зрения биологии низкий голос мужчин объясняется высоким уровнем тестостерона в организме, а также развитым и сильным телом, в том числе и голосовых связок.

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