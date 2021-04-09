Лошади узнают своё отражение в зеркале

Лошади часто очень эмоционально реагируют на своё отражение, думая, что они видят какое-то другое животное. Но это кратковременная реакция, утверждают итальянские учёные.

Некоторые лошади теряют интерес к своему отражению, другие интересуются зеркалом и пытаются понять, как им удаётся заставить отражение двигаться, используя своё тело.

"Тест на отметки"

Как только лошади перестают интересоваться отражением, учёные проверяют их с помощью "теста на отметки". В том месте, которое животное может увидеть в зеркале, — на лбу или на ухе, — им ставят отметку.

Затем специалисты смотрят, тратят ли лошади больше времени, когда качаются этой частью тела перед зеркалом, когда она помечена или нет. Если лошадь уделяет меченной части тела какое-либо внимание, значит, оно способно узнавать своё отражение.

Впервые такой тест был использован в 1970 году для демонстрации самосознания у шимпанзе.

Исследование показало, что лошади, видя в зеркале метки на своей морде, пытались стереть их, поэтому учёные решили, что лошади видят в зеркале своё отражение. Но такой способностью обладают не все лошади.

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