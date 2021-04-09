Жители Средней Азии начали разводить овец более 8 тыс. лет назад

В Средней Азии овец начали разводить ещё около 8 тысяч лет назад. К такому выводу пришла международная группа учёных на основании исследования пещеры Обишир-5 в Киргизии. Научная работа опубликована в издании Nature Human Behaviour.

Специалисты обнаружили археологические и биомолекулярные следы разведения овец. Ранее считалось, что животноводство зародилось в Средней Азии 5 тысяч лет назад.

Но недавно археологи выяснили, что кочевники брали одомашненный скот с собой, так разведением домашнего скота занимались только народы Ближнего Востока, Индии и Ирана.

Ранее в этой пещере находили останки коз и овец, но тогда учёные не занимались исследованием их костей. В результате молекулярного анализа было доказано родство древних животных с современными домашними овцами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.