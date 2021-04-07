Биологи раскрыли тайну выработки гормона удовольствия

Нейроны, отвечающие за выработку дофамина, сами регулируют, в какое время и в каком количестве выпустить в мозг гормона удовольствия, утверждают американские биологи из медицинского центра в Нью-Йорке. Научная работа на эту тему опубликована в издании Cell Reports.

"Для того, чтобы одна клетка могла полностью контролировать соседа с помощью дофамина, нужно слишком много синапсов или соединений, сквозь которые две клетки сталкиваются и обмениваются сообщениями. У дофаминовых нейронов нет достаточного количества синапсов для этого", — пояснил ведущий автор исследования Такуя Хикима.

Учёные намерены выяснить, как именно саморегуляция дофамина связана с гибелью нейронов во время болезни Паркинсона. Они надеются, что им удастся узнать, почему именно они уничтожаются при нейродегенеративных заболеваниях.

Биологи будут исследовать связь активности дофаминовых нейронов с другими факторами. А вот влияние гормонов любви менее противоречиво. Основной из них действует на мужчин и женщин одинаково.

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