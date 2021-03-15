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С 1 июля на продаваемых в РФ гаджетах установят отечественный поисковик

Наука » Технологии

С 1 июля на продаваемых в России смартфонах, ноутбуках и компьютерах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщает РИА "Новости".

С 1 июля на продаваемых в РФ гаджетах установят отечественный поисковик

Данная мера является частью стратегии по импортозамещению и развитию российских цифровых продуктов, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Главный вопрос связан с тем, не будет ли дискриминации при отображении программ.

"Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", — заверили в Минцифры.

Также в ведомстве отметили, что улучшение положения на экране возможно в соответствии с гражданским законодательством.

Напомним, что в декабре прошлого года в России был принят закон, согласно которому с 1 апреля в стране запретят продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.

В январе был утверждён перечень программ, в который вошли наиболее популярные поисковые системы, браузеры, почтовые сервисы, социальные сети, антивирусы и онлайн-кинотеатры.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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