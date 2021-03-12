Учёные изучили реакцию людей с афантазией на чтение страшных историй. В исследовании приняли участие 46 человек, 22 из них были с афантазией, а 24 — без этого расстройства.
Оказалось, что людей с данным диагнозом напугать невозможно, сообщает "Регион online".
Чтобы оценить степень реакции, специалисты использовали электроды, прикреплённые к коже. Когда люди испытывают страх, их кожа лучше проводит ток.
По словам исследователей, уровни проводимости кожи быстро начали расти у людей, которые могли визуализировать истории. А у людей с афантазией проводимость кожи почти не менялась.
С целью закрепления результата участникам обеих групп показали страшные видео.
После просмотра картинок уровень страха у испытуемых не менялся. На основании этого учёные пришли к выводу, что люди с афантазией не испытывают страх во время чтения. Это связано с тем, что их мозг не создаёт соответствующую тексту картинку.
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