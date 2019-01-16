Ученые: Антарктида тает, ряд государств затопит

Исследователи из Калифорнийского университета, Утрехтского университета и Лаборатории реактивного движения NASA пришли к выводу, что скорость таяния ледников Антарктиды увеличивается в поражающих масштабах. По подсчетам ученых, до 1990 года Антарктида ежегодно теряла по 40 гигатонн массы.
Однако уже с 2009 потеря массы увеличилась в шесть раз и составляет 252 гигатонны ежегодно. По словам ученым, наибольшая потеря массы наблюдается в восточном регионе Антарктиды. Исследователи считают, что именно этот регион наиболее подвержен климатическим изменениям.
Руководитель исследовательской группы Эрик Ринго подчеркнул, что в ближайшие 100 лет уровень океана поднимется на несколько метров. А это, в свою очередь, спровоцирует затопление небольших островных государств, которые могут полностью погрузиться под воду.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, что происходит с человеческим телом в условиях невесомости.
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