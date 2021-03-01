В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук сообщили о начале на Земле магнитной бури среднего уровня G2.
"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", — сказано в сообщении на сайте организации.
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