Магнитная буря началась на Земле

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук сообщили о начале на Земле магнитной бури среднего уровня G2.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", — сказано в сообщении на сайте организации.