Учёные подвергли исследованию древнеегипетский папирус XV века и выяснили новые детали мумификации. Им удалось восстановить процесс бальзамирования умерших.
"Большинство описаний техник бальзамирования, которые мы находим в этом папирусе, были исключены из двух последующих руководств, а описания чрезвычайно подробны. Текст читается как вспомогательное средство для запоминания, поэтому предполагаемые читатели должны были быть специалистами, которым нужно было напомнить", — сообщила египтолог Софи Шёдт.
В папирусе описаны различные способы приготовления мазей и использование разных типов повязок.
Для египтян было очень важно сохранить тела умерших после смерти.
В этом случае являются важными упоминания физической сущности "Ба" и "Ка".
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