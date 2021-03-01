В 3500-летнем папирусе найдено древнее описание процесса мумификации

Учёные подвергли исследованию древнеегипетский папирус XV века и выяснили новые детали мумификации. Им удалось восстановить процесс бальзамирования умерших.

"Большинство описаний техник бальзамирования, которые мы находим в этом папирусе, были исключены из двух последующих руководств, а описания чрезвычайно подробны. Текст читается как вспомогательное средство для запоминания, поэтому предполагаемые читатели должны были быть специалистами, которым нужно было напомнить", — сообщила египтолог Софи Шёдт.

В папирусе описаны различные способы приготовления мазей и использование разных типов повязок.

Для египтян было очень важно сохранить тела умерших после смерти.

В этом случае являются важными упоминания физической сущности "Ба" и "Ка".