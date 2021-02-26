Чай из каркаде признали эффективным средством для долголетия

Красный чай каркаде из гибискуса очень полезен для здоровья — при регулярном употреблении он улучшает работу сердца и сосудов, снижает риск развития деменции и продлевает жизнь. К такому выводу пришли специалисты Национальной библиотеки медицины США.

Гибискус Sabdariffa, из которого делают чай каркаде, — растение, в котором содержится большое количество полифенолов и флавоноидов. Они подавляют окислительный стресс, нейтрализуя свободные радикалы.

Окислительный стресс из-за свободных радикалов — один из факторов повреждений клеток, вследствие чего развиваются различные заболевания, в том числе и нейродегенеративные.

Также гибискус — источник минералов и микроэлементов.

В растении содержатся витамины группы B, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Чай с каркаде особенно полезен при гипертонии, так как он эффективно снижает кровяное давление.

Употребление гибискуса также полезно для профилактики ожирения и защиты кожи от старения.