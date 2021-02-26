Красный чай каркаде из гибискуса очень полезен для здоровья — при регулярном употреблении он улучшает работу сердца и сосудов, снижает риск развития деменции и продлевает жизнь. К такому выводу пришли специалисты Национальной библиотеки медицины США.
Гибискус Sabdariffa, из которого делают чай каркаде, — растение, в котором содержится большое количество полифенолов и флавоноидов. Они подавляют окислительный стресс, нейтрализуя свободные радикалы.
Окислительный стресс из-за свободных радикалов — один из факторов повреждений клеток, вследствие чего развиваются различные заболевания, в том числе и нейродегенеративные.
Также гибискус — источник минералов и микроэлементов.
В растении содержатся витамины группы B, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.
Чай с каркаде особенно полезен при гипертонии, так как он эффективно снижает кровяное давление.
Употребление гибискуса также полезно для профилактики ожирения и защиты кожи от старения.
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