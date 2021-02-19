В израильском сафари-парке обнаружили римские саркофаги

В израильском сафари-парке обнаружили парные саркофаги времён Древнего Рима. Их находили ещё несколько лет назад, но тогда о находке не стали сообщать учёным, а просто закопали в другом месте.

По оценкам специалистов, возраст находки составляет 1800 лет.

Сотрудников Управления древностей Израиля очень удивило, что саркофаги, судя по орнаменту, парные, и выполнены в стиле, в каком в Древнем Риме в тот период оформляли изделия для самых знатных людей. Также любопытно то, что саркофаги сделаны из местного камня, а не из мрамора, украшения сделаны не до конца.

Специалисты считают, что находка представляет собой редкую попытку имитации роскошных римских погребений.

На саркофагах можно различить орнаменты из цветочных гирлянд и символических дисков. Между ними расположены овальные заготовки для виноградных гроздей. Но по неизвестным причинам гравёры не завершили свою работу.