Физики из США и Финляндии создали в лаборатории шаровую молнию

Финские физики совместно с американскими коллегами создали в лабораторных условиях квантовый магнитный вихрь, напоминающий шаровую молнию.

Шаровая молния — довольно редкое природное явление.

Но физики сомневаются в его существовании. Учёные использовали два потока электрического тока, направленных в противоположные стороны. В результате им удалось создать синтетический электромагнитный узел в форме шара, соответствующий описанию шаровой молнии.

Явление имеет не только электрическую, но и квантовую природу, считают финские исследователи.

Учёным удалось провести эксперимент благодаря изучению скирмионов — квантовых квазичастиц. Их математическая модель показывает, как протоны и нейтроны ведут себя в атоме.