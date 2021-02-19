На рыбные фекалии приходится 16% всего углерода в Мировом океане

В фекалиях рыб содержится углерод, а океан заполнен ими. По оценкам учёных, источниками 16% всего углерода в Мировом океане являются дыхание и фекалии рыб.

Это около 1,65 миллиарда тонн углерода, ежегодно выбрасываемого в глубины.

Учёные обнаружили огромное количество доказательств того, что криль и зоопланктон помогают связывать углерод с поверхности в глубину океана, а рыбы только недавно стали играть важную роль в этом биологическом процессе.

Специалисты создали глобальную модель, которая позволила определить, что рыбы также влияют на общий поток углерода, как и зоопланктон, хотя оценки последнего более точные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рыбки зебраданио помогут людям вылечиться от хронического стресса.