В фекалиях рыб содержится углерод, а океан заполнен ими. По оценкам учёных, источниками 16% всего углерода в Мировом океане являются дыхание и фекалии рыб.
Это около 1,65 миллиарда тонн углерода, ежегодно выбрасываемого в глубины.
Учёные обнаружили огромное количество доказательств того, что криль и зоопланктон помогают связывать углерод с поверхности в глубину океана, а рыбы только недавно стали играть важную роль в этом биологическом процессе.
Специалисты создали глобальную модель, которая позволила определить, что рыбы также влияют на общий поток углерода, как и зоопланктон, хотя оценки последнего более точные.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рыбки зебраданио помогут людям вылечиться от хронического стресса.
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