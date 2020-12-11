Рыбки зебраданио помогут людям вылечиться от хронического стресса

Учёные из СПбГУ и НМИЦ имени В. А. Алмазова провели ряд исследований на рыбах зебраданио, в ходе которых им удалось изучить процессы при хроническом стрессе. По мнению специалистов, полученные данные помогут понять, как лечить подобные заболевания у людей.

Зебраданио — это пресноводные рыбы. С их помощью специалисты планируют разработать методику лечения стресса.

Данный вид рыб уже давно используется в качестве трансляционной модели в генетике и молекулярной биологии. Теперь же их протестируют в нейробиологии.

Особенность этих рыб в том, что принцип работы их органов идентичен человеческим, поэтому полученные результаты исследования учёные экстраполируют на людей, сообщает "Naked science".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новосибирские биологи изучают, как недостаток солнечного света отражается на психологическом состоянии человека. Эксперименты проводятся на аквариумных рыбках danio rerio.