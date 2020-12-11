Учёные из СПбГУ и НМИЦ имени В. А. Алмазова провели ряд исследований на рыбах зебраданио, в ходе которых им удалось изучить процессы при хроническом стрессе. По мнению специалистов, полученные данные помогут понять, как лечить подобные заболевания у людей.
Зебраданио — это пресноводные рыбы. С их помощью специалисты планируют разработать методику лечения стресса.
Данный вид рыб уже давно используется в качестве трансляционной модели в генетике и молекулярной биологии. Теперь же их протестируют в нейробиологии.
Особенность этих рыб в том, что принцип работы их органов идентичен человеческим, поэтому полученные результаты исследования учёные экстраполируют на людей, сообщает "Naked science".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новосибирские биологи изучают, как недостаток солнечного света отражается на психологическом состоянии человека. Эксперименты проводятся на аквариумных рыбках danio rerio.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.