Во Франции обнаружили музыкальный инструмент возрастом 18 тыс. лет

В ходе раскопок пещеры во Франции археологи нашли древний артефакт, изготовленный из морской ракушки, сообщает Euronews. Учёные предполагают, что это древнейший музыкальный инструмент.

Находку во французских Пиренеях обнаружили ещё несколько десятилетий назад. Всё это время артефакт находился в университете Тулузы. Специалисты считали, что это церемониальная чаша для питья.

Однако археолог Кэрол Фриц результате нового исследования выяснила, что это музыкальный инструмент, возраст которого составляет 18 тыс. лет. В ракушке длиной почти 25 см есть несколько отверстий, с помощью которых можно выдувать чистые ноты до, до-диез и ре.

Раковины использовались в качестве музыкальных инструментов в церемониях народами Древней Греции, Японии, Индии, Перу и Ближнего Востока.

Стоит отметить, что благодаря спиральной полости раковины очень подходят для извлечения идеальных звуков. Учёные планируют исследовать находку с помощью трёхмерного сканирования, чтобы выяснить, как диапазон нот из неё можно извлечь.