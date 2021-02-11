Раскрыт "рецепт" речи, вызывающий доверие у собеседника

В результате проведённого исследования учёные пришли к выводу, что определённая интонация и темп речи вызывают доверие у собеседника.

Учёные уже много лет изучают особенности человеческой речи.

Они пытались выяснить, можно ли оказывать на слушателей невербальное влияние посредством определённых речевых приёмов и характеристик.

В итоге специалистам удалось раскрыть "рецепт" речи, которая вызывает доверие у слушателей.

Они провели эксперимент с участием 20 человек. Добровольцам нужно было прослушать несколько образцов разной речи и через несколько дней выразить своё мнение. В результате специалисты выяснили, что максимальное доверие у слушателей вызывает темп речи с нарастанием скорости в начале и замедлением в конце.