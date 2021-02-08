На орбите Земли проведут "большую уборку"

На орбите Земли накопилось большое количество космического мусора. Международная научная группа учёных, в состав которой вошёл профессор Самарского национального исследовательского университета Владимир Асланов, составила список наиболее опасных объектов, сообщает РИА "Новости".

Специалисты утверждают, что на орбите Земли нужно сделать "большую уборку", чтобы избавиться от преград, мешающих процессу освоения космоса.

По словам экспертов, на удобных для использования орбитах сегодня находятся примерно 25 тысяч крупных фрагментов космического мусора, а также миллионы мелких объектов. Они двигаются вокруг Земли со скоростью до 15 километров в секунду, поэтому могут быть опасны для дорогостоящих космических аппаратов.

Космические мусорные объекты сталкиваются между собой, в результате появляются новые осколки. Учёные предлагают убрать 50 наиболее крупных объектов. Речь идёт об элементах ракет на низких орбитах. Для их уборки будут использоваться космические буксиры.