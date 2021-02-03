Американский инженер и предприниматель Илон Маск сообщил о том, что специалисты его компании Neuralink вживили нейроимплант в мозг обезьяны, благодаря чему она научилась играть в видеоигры.
Данный эксперимент в интервью РИА Новости прокомментировал профессор Сколтеха Михаил Лебедев.
Это не прорыв в наук, отметил он, что главным технологическим достижением можно считать миниатюрные размеры прибора.
Кроме того, он считает, что в данном эксперименте следует присмотреться и к самой системе имплантации электродов.
"В данном случае обезьяне имплантировали много электродов, поставили усилитель и беспроводное устройство для общения с внешними компьютерами. Обезьяна выглядит хорошо", — пояснил Лебедев.
В будущем при условии доступной стоимости миниатюрные чипы будут востребованы в лабораториях.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.