В Сколтехе высказались об эксперименте Маска по чипированию обезьяны

Американский инженер и предприниматель Илон Маск сообщил о том, что специалисты его компании Neuralink вживили нейроимплант в мозг обезьяны, благодаря чему она научилась играть в видеоигры.

Данный эксперимент в интервью РИА Новости прокомментировал профессор Сколтеха Михаил Лебедев.

Это не прорыв в наук, отметил он, что главным технологическим достижением можно считать миниатюрные размеры прибора.

Кроме того, он считает, что в данном эксперименте следует присмотреться и к самой системе имплантации электродов.

"В данном случае обезьяне имплантировали много электродов, поставили усилитель и беспроводное устройство для общения с внешними компьютерами. Обезьяна выглядит хорошо", — пояснил Лебедев.

В будущем при условии доступной стоимости миниатюрные чипы будут востребованы в лабораториях.

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