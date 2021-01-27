$55 млн - цена билета в космос для туристов

Хьюстонская компания объявила о первом коммерческом космическом полете, который доставит экипаж из четырех "частных граждан" на Международную космическую станцию.
Цена "билета" — $55 млн на человека.
Так называемая "миссия Ax-1" будет управляться частной компанией Axiom Space, на борту с "туристами" полетит бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия.
Вице-президент компании Лопес-Алегрия будет выполнять обязанности командира миссии, а американский предприниматель Ларри Коннор будет её пилотировать на борту SpaceX Dragon.
Известен и состав "любительского экипажа":
Все четверо мужчин проведут восемь дней на борту американской секции МКС, проводя различные частные исследования для благотворительных проектов в сотрудничестве с клиниками Майо и Кливленда.
Последний раз Лопес-Алегрия побывал на МКС в 2007 году и четыре раза летал в космос за свою 20-летнюю карьеру астронавта.
"Все идет по плану, я стану первым человеком в истории, который будет командовать гражданской частной космической миссией, а мой товарищ по экипажу Коннор станет первым пилотом частной космической миссии в истории. Бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон будет служить резервным командиром Ax-1", — рассказал экс- астронавт НАСА.
ДЛЯ СПРАВКИ
Компания Axiom Space, основанная в 2016 году, планирует предлагать частные и национальные полеты астронавтов до двух раз в год в соответствии с собственным расписанием НАСА.
Конгресс США хочет снять Международную космическую станцию с орбиты к концу 2030 года, и, имея это в виду, НАСА поручило компаниям создать частный "отель" для космической станции, который можно было бы присоединить к структуре уже в 2024 году.
Axiom Space является одним из первых разработчиков этого "космического отеля", который однажды может стать самостоятельной космической станцией.
"Эти сегменты космического отеля в конечном итоге отделятся, когда МКС будет выведена из эксплуатации, тем самым став первой в мире свободно летающей частной международной космической станцией", — говорится в сообщении компании.
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