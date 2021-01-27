$55 млн - цена билета в космос для туристов

Хьюстонская компания объявила о первом коммерческом космическом полете, который доставит экипаж из четырех "частных граждан" на Международную космическую станцию.

Цена "билета" — $55 млн на человека.

Так называемая "миссия Ax-1" будет управляться частной компанией Axiom Space, на борту с "туристами" полетит бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия.

Вице-президент компании Лопес-Алегрия будет выполнять обязанности командира миссии, а американский предприниматель Ларри Коннор будет её пилотировать на борту SpaceX Dragon.

Ориентировочная дата старта — январь 2022 года.

Известен и состав "любительского экипажа":

канадский инвестор Марк Пати и израильский инвестор Эйтан Стиббе.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Все четверо мужчин проведут восемь дней на борту американской секции МКС, проводя различные частные исследования для благотворительных проектов в сотрудничестве с клиниками Майо и Кливленда.

Последний раз Лопес-Алегрия побывал на МКС в 2007 году и четыре раза летал в космос за свою 20-летнюю карьеру астронавта.

"Все идет по плану, я стану первым человеком в истории, который будет командовать гражданской частной космической миссией, а мой товарищ по экипажу Коннор станет первым пилотом частной космической миссии в истории. Бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон будет служить резервным командиром Ax-1", — рассказал экс- астронавт НАСА.

ДЛЯ СПРАВКИ

Компания Axiom Space, основанная в 2016 году, планирует предлагать частные и национальные полеты астронавтов до двух раз в год в соответствии с собственным расписанием НАСА.

Конгресс США хочет снять Международную космическую станцию с орбиты к концу 2030 года, и, имея это в виду, НАСА поручило компаниям создать частный "отель" для космической станции, который можно было бы присоединить к структуре уже в 2024 году.

Axiom Space является одним из первых разработчиков этого "космического отеля", который однажды может стать самостоятельной космической станцией.