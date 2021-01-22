Инженер раскрыл тайну геоглифов Наски

Гигантские геоглифы на плато Наска представляют собой сложную систему оросительных каналов. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с инженером Карлосом Эрмидой, сообщает Daily Express.

Эти геоглифы были обнаружены в 40-е годы XX века. Так как они огромные по размерам, их можно увидеть только с большой высоты. Учёным удалось насчитать 30 рисунков, 700 геометрических узоров и около 13 тысяч линий и полос.

Возраст геоглифов составляет 2000 лет.

Учёным неизвестно их предназначение. По одной из версий, их создали представители инопланетной цивилизации.

Специалисты под руководством Карлоса Эрмиды изучали геоглифы в течение восьми лет.

Учёным удалось установить, что каналы были созданы с использованием доинкской технологии для сбора воды. С помощью этой сложной системы орошалась ныне бесплодная пустыня.

Такая технология, по мнению учёных, может быть использована и сегодня. Она поможет спасти жизни миллионов людей, проживающих в засушливых районах.