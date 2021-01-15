Робота научили проявлять "примитивную эмпатию" к "сородичу"

Современные роботы могут двигаться, говорить и даже распознавать речь. Теперь учёные решили наделить их способностью проявлять эмпатию, сообщает журнал Nature Scientific Reports.

По мнению специалистов, примитивные чувства станут первым шагом к социализации робота.

Учёные провели эксперимент с участием двух роботов. Одному из них нужно было добраться до зелёного кружка, а второй следил за ним. Наблюдая за этим процессом в течение нескольких часов, он научился прогнозировать поведение "сородича" с точностью 98,45%.

Стоит отметить, что у наблюдателя отсутствовала способность к образному мышлению.

В результате эксперимента было доказано, что робота можно научить смотреть на мир глазами его собрата. Это является первым шагом к научению эмпатии и других чувств, которыми андроиды не могут обладать сами по себе. Такого рода эксперименты позволят социализировать роботов.