Гендиректор Twitter: блокировка Трампа была "правильным решением"

Генеральный директор Twitter Inc. Джек Дорси заявил, что запрет президенту США Дональду Трампу доступа к этой социальной сети был "правильным решением", но согласился с тем, что этот шаг создает "опасный прецедент".

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Напомним, 8 января Twitter объявил о приостановке аккаунта американского президента на том основании, что его публикации "подстрекают его последователей к новым беспорядкам" после протестов, которые прошли в Капитолии Вашингтона двумя датами ранее.

Пользователи "Твиттера" после этого стали массово переходить в другие соцсети, в частности, "Телеграм".

Акции Twitter рухнули.