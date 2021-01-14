Генеральный директор Twitter Inc. Джек Дорси заявил, что запрет президенту США Дональду Трампу доступа к этой социальной сети был "правильным решением", но согласился с тем, что этот шаг создает "опасный прецедент".
Напомним, 8 января Twitter объявил о приостановке аккаунта американского президента на том основании, что его публикации "подстрекают его последователей к новым беспорядкам" после протестов, которые прошли в Капитолии Вашингтона двумя датами ранее.
Пользователи "Твиттера" после этого стали массово переходить в другие соцсети, в частности, "Телеграм".
Акции Twitter рухнули.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.