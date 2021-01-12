Возмущённые цензурой в Twitter американцы массово пошли в Телеграм

Блокировка аккаунтов действующего президента США в Twitter и цензура, становящаяся нормой для этой и некоторых других соцсетей заставила многих пользователей отказываться от устоявшихся сервисов.

На этом фоне сервис обмена сообщениями российского производства вырос и стал одним из самых популярных приложений Америки.

Британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram занял второе место в американском чарте загрузок, согласно эксклюзивным данным агентства Sensor Tower market research agency.

На прошлой неделе более полумиллиона американцев скачали приложение. Это почти в три раза больше, чем неделей ранее. Причина - расширенные возможности безопасности, такие как "самоуничтожающиеся сообщения" для тех, кто "ищет дополнительную конфиденциальность".

Новость пришла, когда ее главный конкурент, WhatsApp, ввел спорную новую меру в свои условия и положения. Новые правила заставят пользователей делиться своими данными с Facebook, который приобрел сервис в 2014 году, независимо от того, есть у них учетная запись на этом сайте или нет.

Номера телефонов и другая информация должны быть переданы в качестве требования для продолжения использования WhatsApp.

С тех пор загрузка Telegram, которая делает акцент на шифровании и конфиденциальности, обогнала WhatsApp.

Напомним, Facebook, Instagram и Snapchat также перешли к блокировке или приостановке аккаунтов Трампа, что заставило многих поверить в то, что цензура была скоординирована. Многие общественные деятели высказали свое несогласие, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, которая выразила озабоченность сложившейся ситуацией, назвав ее "проблематичным" нарушением "фундаментального права на свободу слова".

Ранее на этой неделе основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что меры по полному блокированию доступа к определенным онлайн-сообществам представляют собой большую угрозу обществу, чем цензура только на этих сайтах. В своем посте на официальном канале Дуров, ранее создавший самую популярную российскую социальную сеть "ВКонтакте", предупредил, что "дуополия Apple-Google создает гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter".

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