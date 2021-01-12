Акции Twitter рухнули после удаления аккаунта Трампа

Акции Twitter упали более чем на 11% после того, как социальная сеть навсегда удалила президента США Дональда Трампа со своей платформы после протестов его сторонников на Капитолийском холме на прошлой неделе.

У аккаунта, которым Трамп пользовался с первых дней своего пребывания в Овальном кабинете, было 88 миллионов подписчиков, поскольку был предпочтительным каналом президента для комментирования актуальных событий и общения со своим электоратом.

"После тщательного изучения последних твитов из аккаунта @realDonaldTrump и контекста вокруг них - в частности, того, как они принимаются и интерпретируются в Twitter и за его пределами, - мы навсегда приостановили действие аккаунта из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - написано в сообщении Twitter в блоге на прошлой неделе.

Напомним, это решение последовало за прошедшим на прошлой неделе митингом в поддержку Трампа, который закончился штурмом Капитолия, когда Конгресс голосовал за подтверждение результатов выборов. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Вскоре после запрета Трамп отправил твит с отдельного аккаунта @POTUS, который принадлежит канцелярии президента и имеет около 33 миллионов подписчиков. Однако Twitter удалил его твиты. Аккаунты бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и адвоката Трампа Сидни Пауэлла также были удалены из Twitter.

Тем временем Facebook и несколько второстепенных платформ последовали примеру Twitter, запретив аккаунты Трампа на своих платформах.

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