В Якутии обнаружили уникального носорога ледникового периода

В Якутии обнаружили хорошо сохранившуюся тушу шерстистого носорога времён Ледникового периода. Сохранность животного составляет — 80 %.

Древнее животное нашли ещё в конце августе, но о находке стало известно недавно. По оценкам учёных, носорогу было 3-4 года. Специалисты пришли к выводу, что он, скорее всего, утонул в воде.

"У носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида", — сообщил доктор биологических наук Альберт Протопопов.

Кроме того, сохранился носовой рог. В процессе исследования учёные обнаружили, что рог немного стёрт, это говорит о том, что носорог активно им пользовался для добычи пищи, сообщает ysia.

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