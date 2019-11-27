В зоне вечной мерзлоты нашли щенка возрастом 18 тысяч лет

В прошлом году в вечной мерзлоте у реки Индигирка ученые из Швеции обнаружили щенка, который сейчас считается древнейшей собакой в мире. С того момента и до осени этого года российские и шведские ученые проводили исследование данной находкой.

По словам генетиков, как правило, первого анализа ДНК достаточно, чтобы определить - волк это или собака. Однако, в этом случае ученые не смогли сразу выяснить, что это за животное.

Ученые считают, что найденный щенок Догор, что в переводе с якутского означает "друг", - представитель ранней собаки. По мнению ученых, этому щенку 18 тысяч лет, что доказывает, что он является самым древней собакой на планете. Согласно официальным данным, собаки были одомашнены около 10-15 тысяч лет назад.

Так как Догор находился в зоне вечной мерзлоты, у него полностью сохранились кости, мягкие ткани и шерсть. Сейчас ученые занимаются исследованием щенка, чтобы точно определить его происхождение.