В прошлом году в вечной мерзлоте у реки Индигирка ученые из Швеции обнаружили щенка, который сейчас считается древнейшей собакой в мире. С того момента и до осени этого года российские и шведские ученые проводили исследование данной находкой.
По словам генетиков, как правило, первого анализа ДНК достаточно, чтобы определить - волк это или собака. Однако, в этом случае ученые не смогли сразу выяснить, что это за животное.
Ученые считают, что найденный щенок Догор, что в переводе с якутского означает "друг", - представитель ранней собаки. По мнению ученых, этому щенку 18 тысяч лет, что доказывает, что он является самым древней собакой на планете. Согласно официальным данным, собаки были одомашнены около 10-15 тысяч лет назад.
Так как Догор находился в зоне вечной мерзлоты, у него полностью сохранились кости, мягкие ткани и шерсть. Сейчас ученые занимаются исследованием щенка, чтобы точно определить его происхождение.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.