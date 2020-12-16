Переедание может привести к преждевременному старению

Американские учёные Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне обнаружили связь между перееданием и преждевременным старением, сообщает издание Nature Metabolism.

"Переедание провоцирует слишком интенсивную пролиферацию стволовых клеток, а также укорачивание теломер. Всё это ведет к тому, что стволовые и жировые клетки начинают преждевременно стареть, вызывая общее преждевременное старение тела. Функции тканей и органов нарушаются, развиваются болезни, характерные для стариков", — утверждают авторы исследования, посвящённого опасности лишнего веса и метаболического синдрома.

Результаты научной работы позволят иначе взглянуть на связь ожирения и старения. По словам специалистов, можно минимизировать риск развития многих серьёзных заболеваний, если нормализовать массу тела.