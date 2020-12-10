На Байкале открыли новый вид насекомых-паразитов

На Байкале обнаружили новых насекомых-паразитов. Они относятся к птеромалидам. Эти паразитические насекомые используются в сельском и лесном хозяйстве для борьбы с вредителями. Открытие было сделано представителями ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" во время летней экспедиции на остров Ольхон.

Специалисты описали новый для науки род Olchon, с типовым видом Olchon yermak, и назвали его в честь казачьего атамана Ермака - завоевателя Сибири.

Размер этого существа составляет всего пару миллиметров.

Авторов научного проекта признались очень порадовало новое открытие. По словам учёных, из-за очень маленького размера, процесс изучения насекомого будет долгим.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский энтомолог, доктор биологических наук, профессор Воронежского государственного университета Олег Негробов помог коллегам из Японии открыть новые виды насекомых. Открытие удалось сделать в процессе работы с коллекцией Музея естественной истории в Осаке.