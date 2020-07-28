Энтомолог, доктор биологических, профессор Воронежского государственного университета Олег Негробов помог коллегам из Японии открыть новые виды насекомых. Открытие удалось сделать в процессе работы с коллекцией Музея естественной истории в Осаке.
"В Музее естественной истории в Осаке не оказалось специалиста по долихопадидам, они собрали материал по семейству долихопадид в Японии и прислали мне на обработку. В итоге открыл девять новых для науки видов", — заявил руководитель кафедры экологии и систематики беспозвоночных животных ВГУ Олег Негробов.
Новые виды насекомых — это хищники, которые питаются личинками комаров и короедов. Некоторые материалы, присланные из Осаки, уже стали частью фондов, насчитывающих около 60 тыс. беспозвоночных.
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