Уже давно различные инсайдеры поговаривают о том, что компания Apple разрабатывает профессиональные полноразмерные беспроводные наушники Apple AirPods Studio.
Презентация наушников состоится вечером 8 декабря. Об этом сообщило издание AppleTrack.
Наушники будут обладать системой активного шумоподавления и датчиком положения, определяющим, когда наушники на ушах и когда сняты. Их цена составит 349 долларов.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.