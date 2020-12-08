Apple сегодня представит профессиональные полноразмерные наушники

Уже давно различные инсайдеры поговаривают о том, что компания Apple разрабатывает профессиональные полноразмерные беспроводные наушники Apple AirPods Studio.

Презентация наушников состоится вечером 8 декабря. Об этом сообщило издание AppleTrack.

Наушники будут обладать системой активного шумоподавления и датчиком положения, определяющим, когда наушники на ушах и когда сняты. Их цена составит 349 долларов.