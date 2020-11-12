В Москве представили виртуальный тренажер для классных руководителей

Московский центр развития кадрового потенциала (МЦРКП) разработал виртуальный тренажер для классных руководителей "Успех каждого ребенка". Он не имеет аналогов в мире и позволяет вырабатывать наиболее эффективные модели общения с учениками.

Программа содержит более 130 сценариев и ситуаций, взятых из реальной школьной жизни. Решая задачи, классный руководитель видит реакцию ребенка на те или иные слова или действия. Тренажер помогает педагогам увидеть, какие компетенции им необходимо развивать. Он особенно полезен для молодых учителей.

"Кейсы задач тренажер подбирает индивидуально. Эмоциональные реакции и поведение виртуальных школьников в тренажере соответствуют психологическим особенностям и закономерностям поведения реальных детей. Педагоги могут анализировать свое влияние на развитие личности ребенка и учиться эффективным способам взаимодействия без риска негативных последствий для реальных учеников. Программа поможет классным руководителям отработать разные стили педагогического поведения и увидеть, какой из них наиболее полезен для школьников", — говорит директор МЦКРПО Департамента образования и науки города Москвы Алексей Рытов, сообщает сайт столичной мэрии.

Сейчас тренажер доступен на сайте МЦКРПО, а в будущем классные руководители смогут перейти на более сложный уровень, который позволяет выбрать наставника и проходить обучение онлайн.

Ранее специалисты МЦКРПО разработали "Управленческий тренажер" для директоров школ. Им уже пользуются более трех тысяч руководителей образовательных организаций в Москве и других регионах России.