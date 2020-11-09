Дрон научили кататься на колесе ради экономии энергии

Инженеры из Университета Гонконга обучили дрон езде на пассивном колесе в нижней части корпуса ради экономии энергии.

Благодаря наличию необычной детали аппарат может катиться по полу, опираясь при этом на колесо и управляя движением с помощью наклонных винтов. Такой способ передвижения позволяет дрону потреблять на 61% меньше энергии, чем в полёте.

Бикоптер работает на двух моторах, оснащённых винтами, с помощью поворотного механизма их можно наклонять в сторону от продольной оси независимо.

Масса дрона составляет 1,95 кг. Он состоит не только из основных компонентов аппарата, но и из макета лидара весом 500 грамм.

Дрон разрабатывали для составления высокоточных карт помещений в полёте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Иннополисе разработали дрон для доставки грузов и посылок.