Инженеры Университета Иннополис разработали многовинтовой беспилотный летательный аппарат, предназначенный для доставки почты и грузов разных габаритов.
"Сейчас экспериментальный образец беспилотника находится на этапе прототипирования", — рассказал инженер-конструктор Лаборатории автономных транспортных средств Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" Муса Галимов.
Задача инженеров — оптимизировать параметры беспилотника под отдельную задачу. Сообщается, что конфигурацию аппарата сможет собрать любой пользователь, для этого специалисты напишут четкую и понятную инструкцию. Кроме того, планируется продумать вопрос о том, чтобы ошибка пользователя не приводила к каким-либо критическим последствиям.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженер Яо-Вэй Чин из Технологического университета Наньянга в Сингапуре совместно со своими коллегами разработал уникальный беспилотник. Его отличие от предыдущих моделей в том, что он может парить в воздухе, как птица.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.