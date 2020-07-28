В Иннополисе разработали дрон для доставки грузов и посылок

Инженеры Университета Иннополис разработали многовинтовой беспилотный летательный аппарат, предназначенный для доставки почты и грузов разных габаритов.

"Сейчас экспериментальный образец беспилотника находится на этапе прототипирования", — рассказал инженер-конструктор Лаборатории автономных транспортных средств Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" Муса Галимов.

Задача инженеров — оптимизировать параметры беспилотника под отдельную задачу. Сообщается, что конфигурацию аппарата сможет собрать любой пользователь, для этого специалисты напишут четкую и понятную инструкцию. Кроме того, планируется продумать вопрос о том, чтобы ошибка пользователя не приводила к каким-либо критическим последствиям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженер Яо-Вэй Чин из Технологического университета Наньянга в Сингапуре совместно со своими коллегами разработал уникальный беспилотник. Его отличие от предыдущих моделей в том, что он может парить в воздухе, как птица.