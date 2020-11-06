В России создают универсальное устройство для дезинфекции

Российские специалисты Национальной технологической инициативы работают над созданием устройства для дезинфекции. Прибор под названием Crownbrush работает на основе коронного разряда, сообщает Planet Today.

Crownbrush создаёт в воздухе большое количество высокоактивных ионов, молекул, электронов и возбуждённых атомов, которые уничтожают вирусы и бактерии.

Внешне прибор напоминает ручку с разрядной головкой. Устройство позволяет продезинфицировать руки, гаджеты, различные поверхности, а также продукты, заказанные на дом.

Устройство Crownbrush абсолютно безопасно для человека. Кроме того, оно намного эффективнее популярных средств для дезинфекции.

В современных системах очистки воздуха уже используется фильтрация при помощи электрического поля с коронным разрядом. Но это первая разработку, которую можно применять для дезинфекции рук и предметов.