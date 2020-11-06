Российские специалисты Национальной технологической инициативы работают над созданием устройства для дезинфекции. Прибор под названием Crownbrush работает на основе коронного разряда, сообщает Planet Today.
Crownbrush создаёт в воздухе большое количество высокоактивных ионов, молекул, электронов и возбуждённых атомов, которые уничтожают вирусы и бактерии.
Внешне прибор напоминает ручку с разрядной головкой. Устройство позволяет продезинфицировать руки, гаджеты, различные поверхности, а также продукты, заказанные на дом.
Устройство Crownbrush абсолютно безопасно для человека. Кроме того, оно намного эффективнее популярных средств для дезинфекции.
В современных системах очистки воздуха уже используется фильтрация при помощи электрического поля с коронным разрядом. Но это первая разработку, которую можно применять для дезинфекции рук и предметов.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".