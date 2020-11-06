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В России создают универсальное устройство для дезинфекции

Российские специалисты Национальной технологической инициативы работают над созданием устройства для дезинфекции. Прибор под названием Crownbrush работает на основе коронного разряда, сообщает Planet Today.

В России создают универсальное устройство для дезинфекции

Crownbrush создаёт в воздухе большое количество высокоактивных ионов, молекул, электронов и возбуждённых атомов, которые уничтожают вирусы и бактерии.

Внешне прибор напоминает ручку с разрядной головкой. Устройство позволяет продезинфицировать руки, гаджеты, различные поверхности, а также продукты, заказанные на дом.

Устройство Crownbrush абсолютно безопасно для человека. Кроме того, оно намного эффективнее популярных средств для дезинфекции.

В современных системах очистки воздуха уже используется фильтрация при помощи электрического поля с коронным разрядом. Но это первая разработку, которую можно применять для дезинфекции рук и предметов.

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