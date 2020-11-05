Бразильские палеонтологи впервые реконструировали мозг динозавра

Бразильские палеонтологи из Федерального университета Санта-Мария впервые реконструировали мозг динозавра, сообщает Phys. org.

Ранее на юге Бразилии был найден скелет маленького плотоядного динозавра Buriolestes schultzi. Возраст находки составил около 233 млн лет.

Уникальность останков в том, что внутри черепа сохранилась вся мозговая оболочка. С помощью компьютерной томографии учёным удалось проанализировать полости черепа и воссоздать размер и форму мозга древнего хищника.

В результате им удалось выяснить, что мозг Buriolestes schultzi весил около 1,5 грамма. По форме мозг достаточно примитивен.

В мозжечке имеются хорошо развитые структуры, что говорит о том, что древние хищники могли отслеживать движущуюся добычу. Но у Buriolestes schultzi было не очень хорошо развито обоняние, поэтому палеонтологи предполагают, что И он охотился и выслеживал добычу только с помощью органов зрения.

Данный динозавр принадлежит к линии гигантских длинношеих травоядных зауроподов — крупнейших наземных животных, которые когда-либо обитали на Земле.