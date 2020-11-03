Эксперты перечислили особенности людей с третьей группой крови

Примерно у 11% жителей Земли третья группа крови. Есть мнение, что она возникла вследствие миграции наших древних предков-кочевников. Часто эта группа крови встречается у венгров, сербов и чехов.

Учёные обнаружили у обладателей этой группы крови ряд особенностей.

Так, люди с третьей группой крови способны быстро адаптироваться к изменениям климата. Кроме того, у них высокая физическая активность и склонность к точным наукам.

Также установлен интересный факт — примерно 40% богатых людей США — обладатели третьей группы крови.

Но есть и некоторые изъяны. У этих людей чаще наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы, они быстро устают. Врачи рекомендуют им следить за своим питанием и есть меньше жирного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как группа крови влияет на характер.

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