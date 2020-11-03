Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Медведева не выступит в Казани и пропустит чемпионат России
Глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска в Россию
Гиггз был доставлен в участок из-за нападения на девушку
Врач рассказал, почему Марадона попал в больницу
Рогозин хочет встретиться с Маском, если он приедет в Россию
В России упростили порядок маркировки лекарств
В Карабахе военные Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "Куб"
Чтобы понять, что происходит в Грузии, надо прочитать "Убить дракона"
Эксперт спрогнозировал отношения США и России после выборов

Эксперты перечислили особенности людей с третьей группой крови

Примерно у 11% жителей Земли третья группа крови. Есть мнение, что она возникла вследствие миграции наших древних предков-кочевников. Часто эта группа крови встречается у венгров, сербов и чехов.

Эксперты перечислили особенности людей с третьей группой крови

Учёные обнаружили у обладателей этой группы крови ряд особенностей.

Так, люди с третьей группой крови способны быстро адаптироваться к изменениям климата. Кроме того, у них высокая физическая активность и склонность к точным наукам.

Также установлен интересный факт — примерно 40% богатых людей США — обладатели третьей группы крови.

Но есть и некоторые изъяны. У этих людей чаще наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы, они быстро устают. Врачи рекомендуют им следить за своим питанием и есть меньше жирного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как группа крови влияет на характер.

 

﻿﻿﻿

Последние материалы
США: Кипр не должен пускать в свои порты российские суда
Медведева не выступит в Казани и пропустит чемпионат России
Глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска в Россию
Гиггз был доставлен в участок из-за нападения на девушку
Врач рассказал, почему Марадона попал в больницу
Рогозин хочет встретиться с Маском, если он приедет в Россию
В России упростили порядок маркировки лекарств
В Карабахе военные Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "Куб"
Чтобы понять, что происходит в Грузии, надо прочитать "Убить дракона"
Эксперт спрогнозировал отношения США и России после выборов
Популярное
Мир. Новости мира
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию

Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.

"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией
Новости Белоруссии
Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией
Культура
Умер актёр Александр Немченко
Зарубежный
Британия возмущена: чернокожая модель будет играть английскую королеву
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Россия — не Европа, а великая цивилизация
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Инверсия магнитных полюсов безопасна
Инверсия магнитных полюсов безопасна
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Простят ли россиянам все кредиты и займы
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко дал Макрону совет по общению с мусульманами
Врачи и эксперты оценили мощь "второй волны" пандемии
Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников