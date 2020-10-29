Грунт Марса проверили на плодородные способности

Возможно, что в будущем человечество сможет колонизировать Марс. Но чтобы на Красной планете могли жить люди, там должны быть пригодные для жизни условия, в частности, плодородная почва.

Для того чтобы удобрить и насытить марсианский грунт, нужно огромное количество плодородной земной почвы. Для решения этого вопроса американские учёные разработали искусственную модель смеси марсианской почвы и исследовали её плодородные способности.

Научную работу они опубликовали в издании Icarus.

Изменение климатических условий Марса является одной из самых сложных задач для учёных. Ещё одной проблемой в освоении Красной планеты является налаживание процесса производства продуктов питания. Для этого учёные планируют создать специальные теплицы.

Специалисты смогли создать в лабораторных условиях имитацию марсианского грунта и провести эксперименты, чтобы определить его плодородные способности.

Многие опыты завершились успешно, но полный химический состав такого грунта до сих пор не полностью известен. По словам исследователей, в грунте с Марса содержится достаточное количество азота, калия и фосфора, которые необходимы для питания растений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для колонизации Марса достаточно 100 человек.