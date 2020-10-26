Нейрофизиологи из Британии совместно со своими американскими коллегами провели исследование, в результате которого выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, снижаются умственные способности.
Учёные протестировали 84 тыс. человек, которые вылечились от коронавирусной инфекции.
У испытуемых проверили остроту памяти и когнитивные способности с учётом их возраста, пола, уровня образования, сферы деятельности и состояния здоровья.
Специалисты заметили, что те пациенты, которые переболели COVID-19, хуже воспринимают информацию — смысл слов, текст, хуже выполняют задачи.
Однако у человека не возникают проблемы с пространственной памятью, запоминанием чисел и считыванием эмоций. Чем тяжелее протекало заболевание, тем серьёзнее становились умственные нарушения, сообщает Lenta. ru.
Ранее кардиолог Юрий Блинков заявил о том, что пандемия коронавируса способна нанести по здоровью россиян не только прямой урон.
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