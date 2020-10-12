Британские биологи в течение многих лет изучали полезные свойства расторопши.
В результате они пришли к выводу, что это растение можно использовать в борьбе с ростом злокачественных клеток. Кроме того, оно является эффективным средством в лечении болезни Альцгеймера.
На сегодняшний день в мире не существует лекарственного препарата для лечения онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Но есть лекарства, способные снизить риск развития этих болезней.
Расторопша является одним из таких средств. По словам учёных, эффективность этого растения объясняется тем, что в его состав входит силимарин.
Для получения точных доказательств эффективности расторопши необходимо провести дополнительные исследования. Но в любом случае перспективность уже доказана.
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