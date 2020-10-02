Астробиолог рассказал, как обнаружить внеземные цивилизации

Астроном из США Калеб Шарф заявил, что человечеству будет проще обнаружить внеземные цивилизации, так как скоро ситуация на их планете выйдет из-под контроля. В этот период инопланетяне могут подавать заметные признаки существования.

Учёный считает, что когда у представителей внеземной цивилизации начнётся апокалипсис, они будут размещать соответствующие техносигнатуры.

"Я думаю, что это интересная идея, что цивилизации могут начать заявлять о своем присутствии во Вселенной только тогда, когда дома ситуация становится действительно плохой", — написал Шарф в статье, опубликованной на сайте Scientific American.

Незадолго до этого виртуальный археолог Джон Уорд в процессе исследования снимков поверхности Марса, сделанных специалистами NASA, обнаружил на фото неизвестные руины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни, диаметр объектива которого составляет 500 метров.