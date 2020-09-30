Орнитологи раскрыли секрет различий между самцами и самками птиц

Самки и самцы многих видов птиц заметно отличаются по внешним признакам, по поведению. Самый яркий пример — павлины. У самцов очень яркое красивое оперение, а у самок более скромное. И это несмотря на то, что у них почти одинаковый набор генов.

Орнитологи из Шеффилдского университета провели исследование, чтобы выяснить, как формируются такие различия при общей схожести ДНК.

Специалисты изучили геномы сразу нескольких видов птиц и пришли к выводу, что самки и самцы различаются по способу сшивания фрагментов РНК. Это говорит о том, что один и тот же ген способен производить большое количество различных белков и функций в зависимости от пола. Это называется альтернативный сплайсинг.

"Вероятно, что этот генетический процесс действительно важен для создания биоразнообразия не только у птиц, но и во всем животном мире" — считает ведущий автор исследования Элиссон Райт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что орнитологи научились определять пол птиц с помощью штангенциркуля.