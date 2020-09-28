Орнитологи научились определять пол птиц с помощью штангенциркуля

Тюменские учёные разработали метод, с помощью которого можно узнать возраст и пол птиц по размеру плечевой кости.

Такой подход поможет без привлечения дорогостоящих приборов определить половозрастной состав птиц для оценки популяции или в случае их массовой гибели пернатых, сообщает РИА Новости.

Для того, чтобы провести исследование, нужен только штангенциркуль. Определить пол и возраст пернатых можно будет даже по скелету, но кость должна быть целой.

Точность метода составляет 95%. Ранее пол и возраст птицы определяли только с помощью генетического исследования.

Используя данный метод, аспирант кафедры кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Максим Митропольский доказал, что самки сизоворонки более крупные, чем самцы.

Теперь он планирует создать атлас-определитель плечевых костей редких и охотничье-промысловых видов птиц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект научили идентифицировать птиц сзади.