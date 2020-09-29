Биологи синтезировали из ракушек материал для операций

Российским специалистам совместно с зарубежными коллегами удалось из ракушки мидии биоматериал, который можно будет использовать в восстановительной хирургии.

В процессе проведения исследования учёные пришли к выводу, что биоматериал вполне безопасен для организма. Причём если в него добавить ионы магния, то у него появятся антибактериальные свойства.

Эксперты утверждают, что в перспективе данная разработка может найти применение в стоматологии. Также её можно использовать для изготовления имплантов.

"Гидроксиапатит относится к основным компонентам костей и зубов людей", — пояснили специалисты.

Исследователи также сообщили, что синтез материала — очень сложный процесс, поэтому его проблематично производить в промышленных масштабах.

Авторы проекта надеются, что новый материал позволит решить данную проблему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские учёные совместно со своими японскими коллегами создали искусственный палец, который является абсолютной копией настоящего.