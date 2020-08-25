Американские учёные совместно со своими японскими коллегами создали искусственный палец, который является абсолютной копией настоящего.
Исследователи изучили эндоскелетную структуру рук, которая основана на системе связок и сухожилий. Благодаря им человек может брать руками мелкие предметы, писать, играть на фортепиано и т. д.
Специалисты предположили, что это поможет им разработать протез, который позволит ликвидировать основные проблемы робототехники.
"Если мы научимся сочетать мягкие и жесткие материалы, то научим роботов работать не только с тяжелыми предметами, но и демонстрировать ловкость рук", — пояснил один из авторов исследования.
Биоинженеры создали монодеталь, которую распечатали на 3D-принтере. Эксперимент показал, что палец функционирует так же, как и настоящий. Разработчики намерены напечатать полноценную руку и провести испытания на роботе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи впервые распечатали искусственную трахею на биопринтере.
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