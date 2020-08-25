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Биоинженеры создали идеальную копию человеческого пальца

Наука

Американские учёные совместно со своими японскими коллегами создали искусственный палец, который является абсолютной копией настоящего.

Исследователи изучили эндоскелетную структуру рук, которая основана на системе связок и сухожилий. Благодаря им человек может брать руками мелкие предметы, писать, играть на фортепиано и т. д.

Специалисты предположили, что это поможет им разработать протез, который позволит ликвидировать основные проблемы робототехники.

"Если мы научимся сочетать мягкие и жесткие материалы, то научим роботов работать не только с тяжелыми предметами, но и демонстрировать ловкость рук", — пояснил один из авторов исследования.

Биоинженеры создали монодеталь, которую распечатали на 3D-принтере. Эксперимент показал, что палец функционирует так же, как и настоящий. Разработчики намерены напечатать полноценную руку и провести испытания на роботе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи впервые распечатали искусственную трахею на биопринтере.

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