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В Москве за нарушение масочного режима закрыли два супермаркета

В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько магазинов сетей "Перекрёсток" и "Магнолия".

В Москве за нарушение масочного режима закрыли два супермаркета

"Сегодня ещё несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима",- цитирует слова первого заместителя руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюка оперативный штаб Москвы в Telegram.

Также он добавил, что суд должен будет определить срок приостановки работы супермаркетов.

Как сообщает "Интерфакс", временно не будет работать магазин сети "Магнолия" (Юго-Восточный административый округ) и магазин сети "Перекрёсток" (Центральный административный округ).

Напомним, что в Москве с мая действует масочный режим. Сегодня в столице впервые с 23 июня зафиксировали более тысячи новых случаев заражения COVID-19.

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