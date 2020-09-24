В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько магазинов сетей "Перекрёсток" и "Магнолия".
"Сегодня ещё несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима",- цитирует слова первого заместителя руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюка оперативный штаб Москвы в Telegram.
Также он добавил, что суд должен будет определить срок приостановки работы супермаркетов.
Как сообщает "Интерфакс", временно не будет работать магазин сети "Магнолия" (Юго-Восточный административый округ) и магазин сети "Перекрёсток" (Центральный административный округ).
Напомним, что в Москве с мая действует масочный режим. Сегодня в столице впервые с 23 июня зафиксировали более тысячи новых случаев заражения COVID-19.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.